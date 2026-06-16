Lukaku umalo da bude apsolutni heroj: Remi u derbiju dana

Danas pre 3 sata  |  V. R.
Lukaku umalo da bude apsolutni heroj: Remi u derbiju dana

U prvom meču grupe G Svetskog prvenstva u fudbalu selekcije Belgije i Egipta remizirale su 1:1 u Sijetlu.

Ovaj duel je važio za derbi petog dana Mundijala i može se reći da je opravdao očekivanja. Prvo veće uzbuđenje viđeno je u sedmom minutu, kada je legenda Belgijske reprezentacije, Kevin de Brujne šutirao tik pored gola rivala. Nešto sporiji ritam je bio do 19. minuta meča, a onda je Egipat iz prvog upućenog udarca došao i do gola. Salah je dodao loptu do Ašura, koji je šutirao sa nekih 18 metara udaljenosti, a lopta je završila u donjem desnom uglu gola koji brani
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali nerešeno

Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali nerešeno

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoEgipatSvetsko prvenstvo u fudbaluBelgijaderbi

Sport, najnovije vesti »

Saudijci se borili i izborili sa Urusima: Novo iznenađenje u SAD

Saudijci se borili i izborili sa Urusima: Novo iznenađenje u SAD

Euronews pre 1 minut
UŽIVO Razočarao i Urugvaj - kasno buđenje dovoljno samo za bod VIDEO

UŽIVO Razočarao i Urugvaj - kasno buđenje dovoljno samo za bod VIDEO

B92 pre 11 minuta
Prenos, Iran - Novi Zeland! Meč koji prati ceo svet, poznat je i razlog!

Prenos, Iran - Novi Zeland! Meč koji prati ceo svet, poznat je i razlog!

Večernje novosti pre 16 minuta
Njunež ponovo u Liverpulu? Urugvajac se vraća na Enfild!

Njunež ponovo u Liverpulu? Urugvajac se vraća na Enfild!

Kurir pre 1 sat
Čudesni Muslera ipak nije svemoguć - Saudijci kaznili uspavane Urugvajce i napravili korak ka novoj senzaciji VIDEO

Čudesni Muslera ipak nije svemoguć - Saudijci kaznili uspavane Urugvajce i napravili korak ka novoj senzaciji VIDEO

Nova pre 51 minuta