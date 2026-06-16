Lukaku umalo da bude apsolutni heroj: Remi u derbiju dana

U prvom meču grupe G Svetskog prvenstva u fudbalu selekcije Belgije i Egipta remizirale su 1:1 u Sijetlu.

Ovaj duel je važio za derbi petog dana Mundijala i može se reći da je opravdao očekivanja. Prvo veće uzbuđenje viđeno je u sedmom minutu, kada je legenda Belgijske reprezentacije, Kevin de Brujne šutirao tik pored gola rivala. Nešto sporiji ritam je bio do 19. minuta meča, a onda je Egipat iz prvog upućenog udarca došao i do gola. Salah je dodao loptu do Ašura, koji je šutirao sa nekih 18 metara udaljenosti, a lopta je završila u donjem desnom uglu gola koji brani