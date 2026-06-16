Novi susret Evropljana sa američkim predsednikom: Trampove uvrede pokazuju koliko su zategnuti njegovi odnosi sa liderima G7

Samit G7 održava se od ponedeljka do srede (15. do 17. juna) u francuskom Evijanu, na obali Ženevskog jezera.

Francuzi trenutno predsedavaju tom grupom „sedam vodećih industrijskih zemalja sveta“. To takođe znači da će se Evropljani ponovo susresti sa Donaldom Trampom, kako piše Dojče vele, veoma nepredvidljivim američkim predsednikom. Zemlje G7 su SAD, Francuska, Velika Britanija, Nemačka, Japan, Kanada i Italija. Tramp bi trebalo da razgovara i sa liderima tri arapske države, kao i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. “Rusija bi trebalo da postigne