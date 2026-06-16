RTS: Uhapšena još jedna osoba u slučaju ubistva na Senjaku

Uhapšena je još jedna osoba osumnjičena za saizvršilaštvo u slučaju ubistva A.N. u restoranu „27“ na Senjaku u Beogradu, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Za uhapšenog se sumnja da je pripremio ubistvo ili čak lično pucao na A.N., saznaje RTS. Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) saopštilo je u subotu, 13. juna da je, 30 dana od pokretanja istrage, donelo naredbu o njenom proširenju zbog krivičnog tela teško ubistvo nad A.N. koje je izvršeno 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku i povezanih krivičnih dela, među kojima je uhapšen i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić. VJT je u saopštenju na svom sajtu