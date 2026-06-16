RTS: Uhapšena još jedna osoba u slučaju ubistva na Senjaku

Danas pre 10 sati  |  Beta
RTS: Uhapšena još jedna osoba u slučaju ubistva na Senjaku

Uhapšena je još jedna osoba osumnjičena za saizvršilaštvo u slučaju ubistva A.N. u restoranu „27“ na Senjaku u Beogradu, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Za uhapšenog se sumnja da je pripremio ubistvo ili čak lično pucao na A.N., saznaje RTS. Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) saopštilo je u subotu, 13. juna da je, 30 dana od pokretanja istrage, donelo naredbu o njenom proširenju zbog krivičnog tela teško ubistvo nad A.N. koje je izvršeno 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku i povezanih krivičnih dela, među kojima je uhapšen i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić. VJT je u saopštenju na svom sajtu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vozila se Petlovim brdom i bacala dokaze iz gepeka: Ovo je uloga Jasne Ž. u brutalnom ubistvu Aleksandra Nešovića na Senjaku

Vozila se Petlovim brdom i bacala dokaze iz gepeka: Ovo je uloga Jasne Ž. u brutalnom ubistvu Aleksandra Nešovića na Senjaku

Blic pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSTužilaštvoVeselin Milić

Društvo, najnovije vesti »

Namenska industrija u ekspanziji srpskog 'high-tech' izvoza

Namenska industrija u ekspanziji srpskog 'high-tech' izvoza

Bloomberg Adria pre 47 minuta
Osmaci danas polažu test iz matematike u okviru završnog ispita

Osmaci danas polažu test iz matematike u okviru završnog ispita

RTV pre 43 minuta
Drugi dan završnog ispita – osmaci polažu test iz matematike

Drugi dan završnog ispita – osmaci polažu test iz matematike

RTS pre 52 minuta
(Video) Kriminalci, ubice i silovatelji pred njim skidaju teret sa svoje duše: Ispovest Dejana, sveštenika i duhovnika…

(Video) Kriminalci, ubice i silovatelji pred njim skidaju teret sa svoje duše: Ispovest Dejana, sveštenika i duhovnika valjevskog zatvora za maloletnike

Blic pre 53 minuta
Na današnji dan, 16. jun: Obešen Imre Nađ, SSSR lansirao "Vastok 6" s prvom kosmonautkinjom

Na današnji dan, 16. jun: Obešen Imre Nađ, SSSR lansirao "Vastok 6" s prvom kosmonautkinjom

N1 Info pre 53 minuta