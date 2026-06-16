Ukrajina otvorila danas pristupne pregovore sa EU

Danas pre 5 sati  |  Beta
Ukrajina otvorila danas pristupne pregovore sa EU

Evropska unija (EU) i Ukrajina danas su otvorile na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu pristupne pregovore i prvi pregovarački klaster 1 – Osnove, saopštila je večeras EU. „Danas su EU i Ukrajina dostigle značajnu prekretnicu otvaranjem pregovora o takozvanom klasteru Osnova.

Ovaj klaster obuhvata osnovne vrednosti i principe na kojima je izgrađena EU. On obuhvata pravne tekovine EU koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava, funkcionisanje demokratskih institucija, reformu javne uprave i ekonomske kriterijume“, navodi se u saopštenju Današnja istorijska prekretnica je vrhunac kiparskog predsedavanja i šalje jasnu poruku: Budućnost Ukrajine i njenih građana čvrsto je utemeljena u EU. Današnja konferencija o pristupanju takođe
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