Hendikep za Engleze: Tino Livramento zbog povrede propušta SP
Dnevnik pre 38 minuta
Engleski fudbaler Tino Livramento propustiće zbog povrede tetive Svetsko prvenstvo, preneo je Skaj sport.
Livramento (23) je za reprezentaciju Engleske odigrao pet mečeva, a povredio se na treningu. On je fudbaler Njukasla, a tokom sezone imao je problema sa povredama. Skaj sport je preneo da je selektor Engleske Tomas Tuhel odlučio da u u nacionalni tim umesto Livramenta pozove fudbalera Čelsija Trevoa Čalobu, koji je bio na odmoru u SAD. On je za reprezentaciju Engleske debitovao prošle godine. Fudbaleri Engleske će prvi meč na SP odigrati sutra od 22 časa u