Hendikep za Engleze: Tino Livramento zbog povrede propušta SP

Dnevnik pre 38 minuta
Hendikep za Engleze: Tino Livramento zbog povrede propušta SP

Engleski fudbaler Tino Livramento propustiće zbog povrede tetive Svetsko prvenstvo, preneo je Skaj sport.

Livramento (23) je za reprezentaciju Engleske odigrao pet mečeva, a povredio se na treningu. On je fudbaler Njukasla, a tokom sezone imao je problema sa povredama. Skaj sport je preneo da je selektor Engleske Tomas Tuhel odlučio da u u nacionalni tim umesto Livramenta pozove fudbalera Čelsija Trevoa Čalobu, koji je bio na odmoru u SAD. On je za reprezentaciju Engleske debitovao prošle godine. Fudbaleri Engleske će prvi meč na SP odigrati sutra od 22 časa u
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