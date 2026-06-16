Osmaci polažu test iz matematike. Ovo ne smeju zaboraviti, evo šta je obavezno poneti sa sobom

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji danas nastavljaju polaganje završnog ispita testom iz matematike, koji će početi u 9 i trajati do 11 časova.

Na test iz matematike učenici treba da ponesu hemijsku olovku koja piše plavom bojom (ne olovku piši-briši), grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar. Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad.Mala matura za osmake počela je danas polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i