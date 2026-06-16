Tragičan kraj potrage! U Šumaricama pronađeno vozilo i telo muškarca, policija je na terenu

Dnevnik pre 3 sata
Tragičan kraj potrage! U Šumaricama pronađeno vozilo i telo muškarca, policija je na terenu

Policija je pronašla telo muškarca za koje se sumnja da je reč o nestalom Kragujevčaninu.

Potraga za muškarcem (38) iz Kragujevca, čiji je nestanak prijavljen pre dva dana, završena je tragično. Prema saznanjima, policija je danas u Šumaricama najpre pronašla njegov automobil, a potom i telo muškarca za koje se sumnja da je reč o nestalom Kragujevčaninu. Kako se saznaje, beli reno megan, uočen je na području Spomen-parka Šumarice. Tokom dalje pretrage terena, nedaleko od automobila, na uzvišenju iznad mesta gde je vozilo bilo parkirano, pronađeno je i
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U Šumaricama pronađeno telo nestalog Kragujevčanina

U Šumaricama pronađeno telo nestalog Kragujevčanina

RTK pre 1 sat
Tragičan epilog potrage u Kragujevcu: Pronađeno telo nestalog muškarca

Tragičan epilog potrage u Kragujevcu: Pronađeno telo nestalog muškarca

iKragujevac pre 2 sata
Pronađeno telo nestalog Nemanje (38) iz Kragujevca! Odvezao se automobilom, pa nestao bez traga: "Samo je izašao i ugasio…

Pronađeno telo nestalog Nemanje (38) iz Kragujevca! Odvezao se automobilom, pa nestao bez traga: "Samo je izašao i ugasio telefone"

Blic pre 2 sata
Tuga! Pronađeno telo Nemanje koji je nestao u Kragujevcu

Tuga! Pronađeno telo Nemanje koji je nestao u Kragujevcu

Telegraf pre 2 sata
Pronađeno BEŽIVOTNO telo Kragujevčanina Nemanje Lukovića u Šumaricama

Pronađeno BEŽIVOTNO telo Kragujevčanina Nemanje Lukovića u Šumaricama

InfoKG pre 3 sata
Tragičan kraj potrage – pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

Tragičan kraj potrage – pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

Glas Šumadije pre 3 sata
Tragičan kraj potrage kod Kragujevca: Pronađeno telo muškarca nedaleko od automobila

Tragičan kraj potrage kod Kragujevca: Pronađeno telo muškarca nedaleko od automobila

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RenoRenault MeganeŠumariceKragujevacRenault

Društvo, najnovije vesti »

RTS: Osmoro povređeno u sudaru kod Smedereva, među njima troje dece

RTS: Osmoro povređeno u sudaru kod Smedereva, među njima troje dece

Danas pre 5 minuta
Ekskurzija na specijalizovanoj izložbi

Ekskurzija na specijalizovanoj izložbi

Danas pre 5 minuta
Najstariji sir na svetu je neverovatno neobičan: Pronađen je oko vratova mumija starih 3.500 godina

Najstariji sir na svetu je neverovatno neobičan: Pronađen je oko vratova mumija starih 3.500 godina

Danas pre 0 minuta
Kako uspostaviti RTS kao javni servis nezavisan od vlasti

Kako uspostaviti RTS kao javni servis nezavisan od vlasti

Danas pre 1 sat
Znate li kako se zovu gruzijski batinaši? Vučić kod Kavelašvilija, a aktivistkinja iz Tbilisija za Nova.rs otkriva šta sve…

Znate li kako se zovu gruzijski batinaši? Vučić kod Kavelašvilija, a aktivistkinja iz Tbilisija za Nova.rs otkriva šta sve povezuje dva autoritarna lidera

Nova pre 5 minuta