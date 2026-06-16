(Video) Remi Urugvaja i Saudijske Arabije: Arauho u 80. minutu izvukao bod

Fudbaleri Saudijske Arabije i Urugvaja remizirali su rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola H grupe na Svetskom prvenstvu.

Saudijci su poveli u Majamiju golom Abdulelaha Al-Amrija u 41. minutu, a izjednačio je Maksimilijam Arauho u 80. minutu. U finišu meča ekipa Marsela Bijelse mogla je i do pobede, ali je sjajan na golu Saudijaca bio Mohamed Al-Ovais. Prethodno, u prvom meču grupe Španija i Zelenortska Ostrva su odigrali bez golova (0:0). U drugom kolu sastaju se: Španija - Saudijska Arabija i Zelenortska Ostrva - Urugvaj.