Potpisan važan ugovor za budućnost NIS-a: Šta donosi dogovor Srbije i MOL grupe?

Euronews pre 6 minuta  |  Autor: Tanjug
Potpisan važan ugovor za budućnost NIS-a: Šta donosi dogovor Srbije i MOL grupe?
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC, a predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina. Sporazumom koji je pethodno usvojila Vlada Srbije će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno
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