Stevanović: Srbija važan partner Slovenije u regionu, podržava njen ulazak u EU

Euronews pre 29 minuta  |  Autor: Tanjug
Stevanović: Srbija važan partner Slovenije u regionu, podržava njen ulazak u EU

Predsednik Državnog zbora Slovenije Zoran Stevanović izjavio je u Beogradu da Srbija predstavlja strateški važnog partnera Slovenije u regionu i njenog najznačajnijeg privrednog partnera na Zapadnom Balkanu i istakao da Ljubljana bezrezervno podržava njen ulazak u EU.

Stevanović je, na konferenciji za medije posle sastanka sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić, rekao da njegova poseta ima za cilj da se odnosi dve zemlje i dva parlamenta dodatno unaprede. "Srbija je naš izuzetno važan partner u prvom redu kao strateški izuzetno važan akter na Zapadnom Balkanu. Jaka i stabilna Srbija predstavlja jakog aktera u samoj politici Zapadnog Balkana, a s druge strane to je naš najznačajniji privredni partner na Zapadnom Balkanu i
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