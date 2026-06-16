Tramp: Umesto Izraela, Sirija bi trebalo da se pobrine za Hezbolah

Američki predsednik Donalda Tramp izjavio je danas tokom razgovora sa novinarima na samitu G7 u Francuskoj da se "Izrael predugo bori protiv Hezbolaha i da bi Sirija trebalo da se pobrine za to".

Tramp je rekao da je "rat u Libanu manji rat, dok je rat u Iranu veliki" i dodao da je problem libanska, proiranska militantna grupa Hezbolah, prenosi Skaj njuz. "Izrael se predugo bori protiv Hezbolaha i previše ljudi gine. Ne morate svaki put da rušite stambenu zgradu kada ciljate nekoga (iz Hezbolaha) jer u tim stambenim zgradama ima mnogo ljudi i nisu svi iz Hezbolaha. Zato predlažem Izraelu da Sirija reši probleme sa Hezbolahom, iskreno, mislim da oni to bolje