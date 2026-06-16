U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni.

Ujutro na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde se očekuje magla ili niska oblačnost, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ). Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 25 do 29 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu umereno naoblačenje. U Beogradu ujutro na širem području
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