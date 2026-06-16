UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku: Iran: Počelo da se sprovodi ukidanje pomorske blokade, prošlo pet brodova

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku: Iran: Počelo da se sprovodi ukidanje pomorske blokade, prošlo pet brodova

Iran i SAD postigli su memorandum o razumevanju kao korak ka prekidu sukoba i nastavku pregovora, ali prema predsedniku Irana Masudu Pezeškijanu konačan sporazum o okončanju rata još nije postignut.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da Iran neće dobiti nuklearno oružje bez obzira na eventualni dogovor Vašingtona i Teherana i da će Izrael samostalno štititi svoje bezbednosne interese. Američki zvaničnici navode da sporazum predviđa prekid vatre koji obuhvata i Liban, ali ne zahteva povlačenje izraelskih snaga iz te zemlje, uz pravo Izraela na odgovor u slučaju napada Hezbolaha. Evropska unija je istovremeno odobrila 100 miliona evra pomoći
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