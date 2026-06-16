Sportske: Stadion Čika Dača bez publike do novembra

Radnički 1923 iz Kragujevca uveliko radi na rekonstrukciji tima koji je ponovo preuzeo Feđa Dudić, ali klub iz srca Šumadije će pred početak nove sezone sačekati loše vesti, saznaju Sportske.net.

Naime, kako Sportske saznaju iz izvora bliskih klubu, Radnički 1923 će najverovatnije dobiti kaznu od šest domaćih utakmica bez navijača na stadionu Čika Dača u novoj sezoni Superlige Srbije uz drakonsku novčanu kaznu. Fudbalski savez Srbije odlučio je da žestoko kazni klub zbog organizacionih propusta i incidenata u poslednjem kolu nedavno završene sezone protiv Javora kada je jedan broj domaćih navijača fizički nasrnuo na igrače svog kluba. To praktično znači da