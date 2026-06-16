Sportske: Stadion Čika Dača bez publike do novembra

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Sportske: Stadion Čika Dača bez publike do novembra

Radnički 1923 iz Kragujevca uveliko radi na rekonstrukciji tima koji je ponovo preuzeo Feđa Dudić, ali klub iz srca Šumadije će pred početak nove sezone sačekati loše vesti, saznaju Sportske.net.

Naime, kako Sportske saznaju iz izvora bliskih klubu, Radnički 1923 će najverovatnije dobiti kaznu od šest domaćih utakmica bez navijača na stadionu Čika Dača u novoj sezoni Superlige Srbije uz drakonsku novčanu kaznu. Fudbalski savez Srbije odlučio je da žestoko kazni klub zbog organizacionih propusta i incidenata u poslednjem kolu nedavno završene sezone protiv Javora kada je jedan broj domaćih navijača fizički nasrnuo na igrače svog kluba. To praktično znači da
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Oštra kazna: Radnički šest mečeva bez publike u Kragujevcu

Oštra kazna: Radnički šest mečeva bez publike u Kragujevcu

Sport klub pre 24 minuta
Zašto je počela tuča igrača i navijača u Kragujevcu: Sve je krenulo od rečenice "Ne mogu da ti dam dres..."

Zašto je počela tuča igrača i navijača u Kragujevcu: Sve je krenulo od rečenice "Ne mogu da ti dam dres..."

Telegraf pre 29 minuta
Drakonska kazna: FSS bez milosti – Radnički sankcionisan zbog upada navijača na teren!

Drakonska kazna: FSS bez milosti – Radnički sankcionisan zbog upada navijača na teren!

Hot sport pre 1 sat
Drakonska kazna za srpski klub zbog tuče navijača i fudbalera! FSS zatvorio stadion Radničkog i odredio milionsku kaznu!

Drakonska kazna za srpski klub zbog tuče navijača i fudbalera! FSS zatvorio stadion Radničkog i odredio milionsku kaznu!

Kurir pre 1 sat
FSS bez milosti prema Radničkom: Navijači tukli igrače, Savez kaznio klub zatvaranjem stadiona

FSS bez milosti prema Radničkom: Navijači tukli igrače, Savez kaznio klub zatvaranjem stadiona

Euronews pre 1 sat
Vladimir Stojković se javio u emsiju uživo i šokirao sve: Postavio 3 pitanja, u prvom odmah pomenuo Zvezdu

Vladimir Stojković se javio u emsiju uživo i šokirao sve: Postavio 3 pitanja, u prvom odmah pomenuo Zvezdu

Telegraf pre 59 minuta
Žestoka kazna za Radnički – šest utakmica bez navijača i milion dinara

Žestoka kazna za Radnički – šest utakmica bez navijača i milion dinara

Ritam grada Kg pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalŠumadijaFudbalski savezSuperligaFudbalski savez SrbijeKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za deponovanje otpada

Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za deponovanje otpada

Plus online pre 14 minuta
Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za odlaganje otpada

Do kraja godine Pirot dobija novu ćeliju za odlaganje otpada

Plus online pre 19 minuta
Radnička ulica dobija novi asfalt, radovi vredni 1,5 miliona dinara

Radnička ulica dobija novi asfalt, radovi vredni 1,5 miliona dinara

Jugmedia pre 4 minuta
Sirena za uzbunu biće uključene u sredu u podne

Sirena za uzbunu biće uključene u sredu u podne

Jug press pre 4 minuta
Mozaik: Ljubav prema horskom pevanju i prvim koracima

Mozaik: Ljubav prema horskom pevanju i prvim koracima

RTK pre 29 minuta