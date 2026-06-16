Još danas oblaci i pljuskovi, a zatim stiže pravo letnje vreme: Temperatura uskoro do 33 stepena

Građane Srbije danas očekuje promenljivo vreme, uz sunčane intervale, ali i mogućnost kiše i grmljavine u pojedinim krajevima zemlje.

Već od sutra sledi stabilizacija vremenskih prilika i postepen porast temperature, pa će se do kraja sedmice živa u termometru popeti i do 33 stepena. Prema prognozi meteorologa, jutro će na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije ponegde biti praćeno maglom i niskom oblačnošću. Tokom dana u većem delu zemlje preovladavaće sunčano vreme, dok će na jugozapadu i jugu biti promenljivo oblačno, uz povremenu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Tokom noći očekuje se