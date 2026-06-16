Objavljena rešenja testa iz matematike koji su polagali osmaci na maloj maturi

Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polagali su test iz matematike, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete.

Pogledajte rešenja ovde. U ponedeljak su osamci polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Trećeg dana, u sredu, osmaci će raditi test iz jednog od izbornih predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole – šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.