Francuska i Senegal oči u oči: Da li su Trikolori spremni za osvetu?

Vicešampion sveta kreće u pohod na titulu, dok Lavovi Terange žele novo veliko iznenađenje.

Svetsko prvenstvo se nastavlja večeras od 21 čas duelom koji privlači ogromnu pažnju fudbalske javnosti. Na stadionu u Njujorku snage će odmeriti Francuska i Senegal, dve reprezentacije koje iza sebe imaju bogatu istoriju i jedan od najčuvenijih mečeva u istoriji Mundijala. Francuska na ovo prvenstvo stiže kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule. Trikolori već godinama predstavljaju sam vrh svetskog fudbala, a nakon osvajanja Mundijala 2018. godine i