„Oni su kao zvezda kod nas“: Tanjga napravio zanimljivo poređenje u vezi najboljih igrača Vojvodine i Ferencvaroša!

Hot sport pre 37 minuta
„Oni su kao zvezda kod nas“: Tanjga napravio zanimljivo poređenje u vezi najboljih igrača Vojvodine i Ferencvaroša!

Jusuf Bamidele je nekad bio najbolji igrač Vojvodine, dok je tamo nije među prvim zvezdama! Vojvodina će evropski put započeti protiv Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a trener Novosađana Miroslav Tanjga istakao je da njegov tim očekuje izuzetno težak zadatak, ali da cilj ostaje plasman u narednu rundu.

Strateg „stare dame“ otkrio je da je tokom dana imao osećaj da bi upravo mađarski predstavnik mogao da bude rival njegovoj ekipi. – Ceo dan pričam da će to biti Ferencvaroš, tako da sam ih na neki način prizvao – rekao je Tanjga nakon žreba. Iskusni stručnjak priznao je da je Ferencvaroš bio među protivnicima koje je Vojvodina priželjkivala da izbegne. – Jedan od tri rivala koјe smo želeli da izbegnemo. Karabag, Dinamo Kijev i njih, ali žreb je tako hteo.
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