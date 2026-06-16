„Trikolori“ preživeli oluju: Francuska kaznila Senegal za sve promašaje!

Hot sport pre 36 minuta
„Trikolori“ preživeli oluju: Francuska kaznila Senegal za sve promašaje!

Pokazali su moć! Francuska je pobedom od 3:1 protiv Senegala otvorila nastup u grupi I na Svetskom prvenstvu, ali rezultat ne pokazuje koliko su „trikolori“ morali da se namuče do prvih bodova.

Senegal je u prvom poluvremenu imao bolje šanse i ozbiljno pretio favoritu. Nikolas Džekson pogodio je stativu posle prodora po levoj strani, dok je Ismaila Sar u nadoknadi prvog dela promašio veliku priliku sa nekoliko metara. Francuska je tada delovala sporo, bez pravog rešenja u završnici i bez konkretne opasnosti po gol Eduara Mendija. U nastavku je tim Didijea Dešana podigao ritam, a pritisak se isplatio u 66. minutu. Kilijan Mbape je posle dobre kombinacije
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