Pronađeno BEŽIVOTNO telo Kragujevčanina Nemanje Lukovića u Šumaricama

Pronađeno je beživotno telo Kragujevčanina Nemanje Lukovića (38) u Šumaricama, koji je nestao u noći između 14. i 15. juna, saznaje InfoKG.

Nemanja Luković (1988) iz Kragujevca u noći između 14. i 15. juna otišao je automobilom "renault megane" model kačket, bele boje, kragujevačkih registarskih oznaka. KG 182-GT. Porodica i policija je od tada tragala za njim. Automobil i Nemanjino beživotno telo pronađeni su danas oko 14 časova na prostoru Spomen parka “Kragujevački okotbar” u Šumaricama. Policija je na terenu i obavlja uviđaj.