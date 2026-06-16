Skupština sutra o „Mrdićevim zakonima“ i kreditima za mlade

In medija pre 3 sata
Skupština sutra o „Mrdićevim zakonima“ i kreditima za mlade

Skupština Srbije u sredu, 17. juna počinje zasedanje na kojem će se, između ostalog, razmatrati i izmene takozvanih „Mrdićevih zakona“.

Na dnevnom redu sednice su 32 tačke, među kojima su predlozi izmena više zakona iz oblasti pravosuđa, zdravstva, stanovanja, infrastrukture, energetike, međunarodnih sporazuma i finansiranja javnih projekata. Među najvažnijim tačkama su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, kao i izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Na
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