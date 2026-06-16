Hakabi: Hezbolah nije deo sporazuma SAD i Irana

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu Majk Hakabi izjavio je danas da libanski militantni pokret Hezbolah nije obuhvaćen sporazumom između SAD i Irana, ističući da Izrael ima pravo na samoodbranu i da pitanja nuklearnog dogovora sa Teheranom nisu povezana sa izraelskim vojnim operacijama u Libanu.

Iran Foto: Tanjug/ AP Photo/ Bilal Hussein On je naveo da je američki državni sekretar Marko Rubio "jasno stavio do znanja" da su ta dva pitanja odvojena i da nisu predmet istog dogovora. "Izraelu nije potrebna dozvola Irana da bi se branio", napisao je Hakabi na društvenoj mreži Iks (X). On je dodao da "veza terora mora da bude prekinuta", aludirajući na, kako je naveo, podršku koju Iran pruža oružanim grupama u regionu. Hakabi je reagovao na tvrdnje Hezbolaha da