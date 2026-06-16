"Mrdićevi zakoni" sutra ponovo u Skupštini, iako se zvanično mišljenje Venecijanske komisije i dalje čeka (VIDEO)

Iako konačno mišljenje Venecijanske komisije o "Mrdićevim zakonima" još uvek nije objavljeno, Vlada je brže bolje usvojila izmene pravosudnih zakona i uputila ih u skupštinsku proceduru. Tako će sutra narodni poslanici raspravljati o zakonima, o kojima zapravo nismo čuli ni zvaničan stav komisije, već javnosti jedino ostaje da veruje na reč predstavnicima vlasti, koji kažu "mišljenje Venecijanske komisije je apsolutno pozitivno". U Sindikatu sudske vlasti sa druge strane tvrde, da su se u tekstu zakona,

Foto: Insajder Od usvajanja pravosudnih zakona na svoju ruku uprkos kritikama, pa do brzopoteznog menjanja "Mrdićevih zakona", vlast se sada hvali kako su od Venecijanske komisije dobili zeleno svetlo. A da li semafor svetli u toj boji ili nekoj drugoj, nije poznato, jer se zvanično mišljenje komisije i dalje čeka. "Ovim izmenama mi idemo dodatno i u pravcu efikasnosti, ali i u pravcu jače transparentnosti, dostupnosti, jasnije dostupnosti funkcija tužiocima,