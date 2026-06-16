Predsednik Irana: Nije postignut konačan sporazum o okončanju rata

Insajder pre 3 sata  |  Tanjug
Predsednik Irana: Nije postignut konačan sporazum o okončanju rata

Konačan sporazum o okončanju sukoba između SAD i Irana još nije postignut, saopštio je predsednik Irana Masud Pezeškijan, ocenivši da je dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o memorandumu o razumevanju važan korak ka prekidu rata i početku novih pregovora, javljaju iranski mediji.

Foto: Tanjug/ AP Photo/ Vahid Salemi On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da ono što je do sada dogovoreno predstavlja "važan korak ka zaustavljanju rata i početku pregovora". Pezeškijan je, kako prenosi Skaj njuz, dodao da je Iran "spreman za sve opcije", ali i da je iz ranijih iskustava naučio da "ne pristaje na poniženje". U odvojenoj objavi, iranski predsednik je naveo da je memorandum o razumevanju rezultat višemesečnog kontinuiranog dijaloga. On je taj
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Iran i Amerika dogovorili primirje: Teheranu 300 milijardi dolara odštete uz obavezu zaustavljanja nuklearnog programa

Iran i Amerika dogovorili primirje: Teheranu 300 milijardi dolara odštete uz obavezu zaustavljanja nuklearnog programa

Nova ekonomija pre 39 minuta
UŽIVO Teheran: Prva faza pregovora sa SAD o okončanju rata je završena, u petak kreće druga

UŽIVO Teheran: Prva faza pregovora sa SAD o okončanju rata je završena, u petak kreće druga

Sputnik pre 55 minuta
Iran: Počelo uklanjanje pomorske blokade Ormuskog moreuza; Vens: Sporazum možda i pre petka

Iran: Počelo uklanjanje pomorske blokade Ormuskog moreuza; Vens: Sporazum možda i pre petka

RTS pre 55 minuta
Arakči otkrio: Evo kad počinje nova runda pregovora sa SAD

Arakči otkrio: Evo kad počinje nova runda pregovora sa SAD

Večernje novosti pre 1 sat
Šok: Neće pristati?

Šok: Neće pristati?

B92 pre 2 sata
Počelo ukidanje pomorske blokade, pet brodova prošlo kroz Ormuski moreuz

Počelo ukidanje pomorske blokade, pet brodova prošlo kroz Ormuski moreuz

Politika pre 2 sata
Iran: Počelo da se sprovodi ukidanje pomorske blokade, prošlo pet brodova

Iran: Počelo da se sprovodi ukidanje pomorske blokade, prošlo pet brodova

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTanjug

Svet, najnovije vesti »

Kostić Šulejić (Centar za neproliferaciju, kontrolu naoružanja i razoružanje): Memorandum SAD i Irana nije konačan sporazum…

Kostić Šulejić (Centar za neproliferaciju, kontrolu naoružanja i razoružanje): Memorandum SAD i Irana nije konačan sporazum, već okvir za pregovore (VIDEO)

Insajder pre 19 minuta
Švedska pooštrila mere za kontrolu imigranata

Švedska pooštrila mere za kontrolu imigranata

Beta pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Diplomatski fokus SAD sada se prebacuje na rat u Ukrajini; Dron oštetio moskovsku rafineriju nafte

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Diplomatski fokus SAD sada se prebacuje na rat u Ukrajini; Dron oštetio moskovsku rafineriju nafte

RTV pre 10 minuta
Hatami: Razlog za poraz SAD i Izraela bila je greška u proceni iranskog naroda

Hatami: Razlog za poraz SAD i Izraela bila je greška u proceni iranskog naroda

RTV pre 15 minuta
VIDEO Eksplozije kod Moskve: Dron oštetio jednu od najvažnijih ruskih rafinerija

VIDEO Eksplozije kod Moskve: Dron oštetio jednu od najvažnijih ruskih rafinerija

Nova pre 30 minuta