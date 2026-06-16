Predsednik Irana: Nije postignut konačan sporazum o okončanju rata

Konačan sporazum o okončanju sukoba između SAD i Irana još nije postignut, saopštio je predsednik Irana Masud Pezeškijan, ocenivši da je dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o memorandumu o razumevanju važan korak ka prekidu rata i početku novih pregovora, javljaju iranski mediji.

Foto: Tanjug/ AP Photo/ Vahid Salemi On je u objavi na društvenoj mreži X naveo da ono što je do sada dogovoreno predstavlja "važan korak ka zaustavljanju rata i početku pregovora". Pezeškijan je, kako prenosi Skaj njuz, dodao da je Iran "spreman za sve opcije", ali i da je iz ranijih iskustava naučio da "ne pristaje na poniženje". U odvojenoj objavi, iranski predsednik je naveo da je memorandum o razumevanju rezultat višemesečnog kontinuiranog dijaloga. On je taj