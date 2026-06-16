Šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd: Požar u "Enjubu" uspešno lokalizovan zahvaljujući angažovanju 45 vatrogasaca

Šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Dragan Konjević rekao je danas da je situacija sa požarom u "Enjubu" bila veoma ozbiljna jer se takve vrste požara teško gase, ali da je požar uspešno lokalizovan zahvaljujući angažovanju 45 vatrogasaca sa četrnaest vozila.

Foto: Tanjug video "Opasnosti od požara u ‘Enjubu’ više nema. Na terenu je jedno vozilo, jer moramo da prekontrolišemo sve lokale zbog eventualnih žarišta", naveo je Konjević. On je rekao da je požar uspešno lokalizovan zahvaljujući Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd i dodao da su tom prilikom tri vatrogasca lakše povređena. On je za RTS naveo da se zasad ne zna uzrok požara, kao i da će specijalizovane ekipe Policijske uprave Beograd raditi na utvrđivanju