Šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd: Požar u "Enjubu" uspešno lokalizovan zahvaljujući angažovanju 45 vatrogasaca

Insajder pre 15 minuta  |  Tanjug
Šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd: Požar u "Enjubu" uspešno lokalizovan zahvaljujući angažovanju 45…

Šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Dragan Konjević rekao je danas da je situacija sa požarom u "Enjubu" bila veoma ozbiljna jer se takve vrste požara teško gase, ali da je požar uspešno lokalizovan zahvaljujući angažovanju 45 vatrogasaca sa četrnaest vozila.

Foto: Tanjug video "Opasnosti od požara u ‘Enjubu’ više nema. Na terenu je jedno vozilo, jer moramo da prekontrolišemo sve lokale zbog eventualnih žarišta", naveo je Konjević. On je rekao da je požar uspešno lokalizovan zahvaljujući Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd i dodao da su tom prilikom tri vatrogasca lakše povređena. On je za RTS naveo da se zasad ne zna uzrok požara, kao i da će specijalizovane ekipe Policijske uprave Beograd raditi na utvrđivanju
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