Tramp: SAD će uskoro ponovo moći da Rusiji uvedu sankcije na naftu

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Tramp: SAD će uskoro ponovo moći da Rusiji uvedu sankcije na naftu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas, tokom drugog dana trodnevnog samita grupe zemalja G7 u Francuskoj, da će SAD uskoro ponovo moći da Rusiji uvedu sankcije na naftu.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin "Pa, uskoro ćemo to moći da uradimo jer nafta sada teče. Dakle, ukinuli smo sankcije očigledno jer nismo želeli da ometamo tok nafte", rekao je američki predsednik. SAD su suspendovale deo sankcija na rusku naftu kada je Iran, tokom sukoba na Bliskom istoku, počeo da napada zemlje u Persijskom zalivu i brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz. Tramp je ranije danas naveo da bi Rusija trebalo da pristane da napravi sporazum sa
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