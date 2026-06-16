Vučić: Očekujem ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Očekujem ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom do sredine oktobra

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je veoma zadovoljan rezultatima posete Gruziji i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra.

Foto: Srđan Ilić "Veoma sam zadovoljan dosadašnjim tokom posete Gruziji. Razgovarali smo o svim ključnim temama. Naravno, od evropskih integracija do naše bilateralne saradnje, koja je najznačajnija. Očekujem potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini do sredine oktobra meseca, kada se nadam poseti Iraklija Kobahidzea Srbiji", rekao je Vučić novinarima. Izrazio je i uverenje da će gruzijski premijer doći na festival vina "Wine Vision" u Srbiji i da će
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