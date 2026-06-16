Toni Kaskarino za BBC: O rimskoj noći za pamćenje, lažnom doktoru Spoku i neuništivim Ircima

Južne vesti pre 40 minuta
Toni Kaskarino za BBC: O rimskoj noći za pamćenje, lažnom doktoru Spoku i neuništivim Ircima

Getty Images/BBC/Jakov Ponjavić Sredina je juna 1994, njujorški asfalt se maltene topi pod zracima Sunca, a grupa momaka u zelenim trenerkama, kačketima i majicama sa grbom na kojem je detelina sa tri lista, šeta čuvenom Petom avenijom.

Dok razgledaju zgrade koje paraju nebo, prilazi im jedan od prolaznika i pita: „Hej momci, odakle ste i šta radite ovde?“ Najviši među njima, pomalo iznenađen pitanjem, odgovara: „Mi smo iz Irske, došli smo da igramo na Svetskom prvenstvu“. Tako se taj visoki momak, Toni Kaskarino, u razgovoru za BBC na srpskom prisetio koliko je na ulicama gradova u Sjedinjenim Državama ljude zanimao Mundijal 1994. „Zaista nisu mnogo znali o tome, jer su Amerikom toliko dominirali
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