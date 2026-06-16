Amerika u velikoj frci: Glavna zvezda tima doživela povredu na treningu

Američki fudbaler Kristijan Pulišić trenirao je odvojeno od ekipe, dok nastavlja da se oporavlja od povrede lista koju je zadobio na treningu uoči utakmice protiv Paragvaja na Svetskom prvenstvu.

Pulišić je u ponedeljak samostalno trenirao i onda je otišao u teretanu, dok su njegovi saigrači trenirali u bazi u Irvajnu. On je igrao prvo poluvreme 13. juna u utakmici selekcije SAD i Paragvaja (4:1), a selektor SAD Maurisio Poketino tada je rekao da ga je zamenio iz predostrožnosti. Pulišić je bio jedan od najboljih igrača u prvoj utakmici na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku, imao je asistenciju, a učestvovao je i kod autogola Paragvaja. On je posle te utakmice