Iran - Novi Zeland: Džast šokirao Irance bukvalno iz prve šanse

Kurir pre 13 minuta
Iran - Novi Zeland: Džast šokirao Irance bukvalno iz prve šanse

Od najnovijeg Hronološki Kakače je šutirao iskosa sa leve strane, ali je to uradio tako lukavo da je lopta umalo prevarila golmana Irana.

Godos je pokušao da lobuje golmana Novog Zelanda posle jedne loše izbačene lopte. Iranci su tražili penal u dva navrata, međutim sudija iz Meksika im nije udovoljio. Gledamo vrlo dinamičan meč u Los Anđelesu. Obe ekipe igraju prilično otvoreno i napadački. Iran je lako mogao do izjednačenja u 23. minutu. Mehdi Taremi je dugo vukao loptu u kontranapadu, a kada je stigao nadomak kaznenog prostora uputio je jak udarac. Na njegovu nesreću, lopta je uzdrmala okvir gola
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