Iran - Novi Zeland: Spektakl u Los Anđelesu, Iranci ponovo izjednačili

Kurir pre 20 minuta
Iran - Novi Zeland: Spektakl u Los Anđelesu, Iranci ponovo izjednačili

Od najnovijeg Hronološki Liberato Kakače i Kalum Mekkovat su završili ovu utakmicu.

Ušli su Rajan Tomas i Ben Old. Iz igre je izašao Saman Godos, a ušao je Elsan Hajisafi. Auuu, kakav spektakl od utakmice! Pao je i četvrti gol. Iranci su izveli napad u engleskom stilu, nabačena lopta sa desne strane od Ramina, poslužena je kao na tacni. Strelcu Mohamadu Mohebiju je preostalo samo da se pokloni i glavom pošalje loptu u mrežu. Ilaja Džast je postigao drugi gol na meču, te Novi Zeland ponovo vodi. I ponovo je asistent Kris Vud. Njih dvojica su
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