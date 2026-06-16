Iranac proslavom gola izazvao haos! Amerika i internet gore zbog kontroverznog gesta - pogledajte šta je uradio! (video)

Kurir pre 3 sata
Iranac proslavom gola izazvao haos! Amerika i internet gore zbog kontroverznog gesta - pogledajte šta je uradio! (video)

Fudbaler IranaMohamad Mohebi našao se u centru pažnje nakon što je proslava njegovog gola na meču protiv Novog Zelanda izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

On je nakon pogotka napravio gest koji je deo publike protumačio kao "pucanje po tribinama" (finger-gun), što je izuzetno problematično pošto su Iran i SAD zvanično u ratu. I dok jedni tvrde da je reč o običnoj, spontanoj proslavi gola, drugi na mrežama tvrde da je gest imao dublju poruku i političku konotaciju. Zbog svega, scena je munjevito postala viralna, a komentari su se podelili - od onih koji brane igrača, do onih koji u njegovom potezu vide provokaciju.
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