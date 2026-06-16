Krcat autobus se survao u provaliju! Poginulo preko 30 ljudi, horor prizor sa mesta nesreće (foto)

Kurir pre 16 minuta  |  Beta/Foto:Ilustracija)
Krcat autobus se survao u provaliju! Poginulo preko 30 ljudi, horor prizor sa mesta nesreće (foto)

Policija u Etiopiji saopštila je da je najmanje 31 osoba poginula, a desetine su povređene kada se jedan autobus jutros survao u provaliju u sukobom pogođenom severnom regionu Amhare.

Pretrpan autobus je putovao iz oblasti Desi ka glavnom gradu, Adis Abebi. Pretpostavlja se da su mnogi povređeni umrli čekajući hitnu pomoć u tom području bez osnovne infrastrukture.Put na kojem se dogodila nesreća vijuga kroz brdoviti teren i poznat je kao opasan. Sličan udes - pad autobusa u reku u južnom regionu Sidama u Etiopiji u decembru 2024. godine odneo je 66 života. (Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)
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