"Nije mi ostavljeno veliko bogatstvo": Vuk Kostić otkrio nepoznate detalje o porodici. "Nisam imao pare za ležarinu, prodao sam očevu jedrilicu"

Kurir pre 7 sati
"Nije mi ostavljeno veliko bogatstvo": Vuk Kostić otkrio nepoznate detalje o porodici. "Nisam imao pare za ležarinu, prodao…

Glumac Vuk Kostić, nedavno je daleko od očiju javnosti psotao otac i oženio se izabranicom čiji identitet krije od javnosti.

Par je dobio ćerku, a dramski umetnik je radosne vesti podelio samo sa najbližima. Iako je izgradio zapaženu glumačku karijeru i stekao popularnost u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima za njega život nije bio samo glumački put - iza uspeha krije se i priča o porodici i nasleđu. Vuk je sin Mihajla Kostića, poznatog kao Pljaka, koji je preminuo 2001. godine od leukemije, kada je Vuk imao samo 21 godinu. Mihajlo Kostić Pljak a bio je jedan od velikana
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Kad se ukoči, ne možeš ništa" Vuk Kostić imao problem da snima intimne scene sa Ninom Janković: "Bilo je 300 ljudi, dišu ti…

"Kad se ukoči, ne možeš ništa" Vuk Kostić imao problem da snima intimne scene sa Ninom Janković: "Bilo je 300 ljudi, dišu ti za vratom"

Blic pre 56 minuta
"Lakše mi je da skočim sa zapaljene zgrade", Vuk Kostić šokirao priznanjem o intimnim scenama sa Ninom Janković

"Lakše mi je da skočim sa zapaljene zgrade", Vuk Kostić šokirao priznanjem o intimnim scenama sa Ninom Janković

Telegraf pre 30 minuta
VUK KOSTIĆ SE OŽENIO I DOBIO DETE Glumac priredio venčanje u tajnosti, evo ko je njegova supruga

VUK KOSTIĆ SE OŽENIO I DOBIO DETE Glumac priredio venčanje u tajnosti, evo ko je njegova supruga

Svet & Skandal pre 2 sata
Vuk Kostić ima prelepu kuću na Mokroj Gori: Ovde provodi slobodno vreme (FOTO)

Vuk Kostić ima prelepu kuću na Mokroj Gori: Ovde provodi slobodno vreme (FOTO)

Nova pre 4 sati
S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu "muzu" koja je čuvala krave

S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu "muzu" koja je čuvala krave

Mondo pre 5 sati
Ovo je vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori: Napravio oazu mira, kuća od drveta - tu planira da se preseli

Ovo je vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori: Napravio oazu mira, kuća od drveta - tu planira da se preseli

Telegraf pre 6 sati
"Nije mi ostavljeno bogatstvo, pa da mogu da prodam dedovinu": Otac Vuka Kostića je naš čuveni glumac koji je preminuo od…

"Nije mi ostavljeno bogatstvo, pa da mogu da prodam dedovinu": Otac Vuka Kostića je naš čuveni glumac koji je preminuo od teške bolesti

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vuk Kostić

Kultura, najnovije vesti »

Predstava "Snovi" u Madlenijanumu: Mladi plesači i grčki koreograf o hrabrosti i istrajnosti (video)

Predstava "Snovi" u Madlenijanumu: Mladi plesači i grčki koreograf o hrabrosti i istrajnosti (video)

Euronews pre 11 minuta
Nišvil ove godine traje duže, bogat program

Nišvil ove godine traje duže, bogat program

Politika pre 1 minut
Između pozorišta i filma

Između pozorišta i filma

Politika pre 1 minut
"Kad se ukoči, ne možeš ništa" Vuk Kostić imao problem da snima intimne scene sa Ninom Janković: "Bilo je 300 ljudi, dišu ti…

"Kad se ukoči, ne možeš ništa" Vuk Kostić imao problem da snima intimne scene sa Ninom Janković: "Bilo je 300 ljudi, dišu ti za vratom"

Blic pre 56 minuta
Ministarstvo: Za Despotovac još deset miliona dinara kroz program Gradovi u fokusu

Ministarstvo: Za Despotovac još deset miliona dinara kroz program Gradovi u fokusu

Serbian News Media pre 46 minuta