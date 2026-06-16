"Nije mi ostavljeno veliko bogatstvo": Vuk Kostić otkrio nepoznate detalje o porodici. "Nisam imao pare za ležarinu, prodao sam očevu jedrilicu"

Glumac Vuk Kostić, nedavno je daleko od očiju javnosti psotao otac i oženio se izabranicom čiji identitet krije od javnosti.

Par je dobio ćerku, a dramski umetnik je radosne vesti podelio samo sa najbližima. Iako je izgradio zapaženu glumačku karijeru i stekao popularnost u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima za njega život nije bio samo glumački put - iza uspeha krije se i priča o porodici i nasleđu. Vuk je sin Mihajla Kostića, poznatog kao Pljaka, koji je preminuo 2001. godine od leukemije, kada je Vuk imao samo 21 godinu. Mihajlo Kostić Pljak a bio je jedan od velikana