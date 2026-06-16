Nova drama oko Nejmara: Poznato je zašto je propustio trening! Brazilci i dalje kriju detalje oporavka

Kurir pre 49 minuta
Nova drama oko Nejmara: Poznato je zašto je propustio trening! Brazilci i dalje kriju detalje oporavka

Brazilski fudbaler Nejmar nije trenirao sa saigračima pošto je išao na preglede u lokalnu kliniku zbog povrede lista desne noge, dok se ekipa priprema za utakmicu sa Haitijem na Svetskom prvenstvu.

Neizvesno je kada će Nejmar zaigrati za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. U ekipi su se nadali da bi u ponedeljak mogao da se priključi saigračima na treningu, ali je umesto toga otišao na nove preglede. Brazilska fudbalska konfederacija još nije objavila rezultate pregleda. Nejmar bi trebalo da igra na svom četvrtom svetskom prvenstvu, ali nije igrao od 17. maja kada se povredio nastupajući za Santos. Drugu utakmicu na turniru Brazil će
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