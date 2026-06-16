Oglasili se Rusi posle incidenta u Lamanšu: Pucali smo u pravcu britanske jahte jer nam je prišla opasno blizu! Sve su ignorisali!

Kurir pre 3 sata
Oglasili se Rusi posle incidenta u Lamanšu: Pucali smo u pravcu britanske jahte jer nam je prišla opasno blizu! Sve su…

Rusko Ministarstvo odbrane zvanično je potvrdilo da je jedan od njegovih ratnih brodova u Lamanšu ispalio „preventivne“ hice na britansku jahtu.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Moskva je dala svoju detaljnu verziju događaja koji su danas izazvali zaprepašćenje u britanskim odbrambenim krugovima. „Danas, 16. juna, u 12:45, posada fregate Admiral Grigorovič u Lamanšu je uočila civilni jedrenjak pod britanskom zastavom „Brajt fjučer“. Jahta se kretala pod motornim pogonom i plovila je opasnim kursom približavajući se našem brodu“, navodi se u ruskom saopštenju. Moskva tvrdi: Ignorisali su radio i baklje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Oglasila se Rusija: "Sledili su opasan kurs"

Oglasila se Rusija: "Sledili su opasan kurs"

B92 pre 2 sata
"Pucali smo, prišli su previše blizu" Oglasila se Moskva nakon drame u Lamanšu, u moru vlada paranoja

"Pucali smo, prišli su previše blizu" Oglasila se Moskva nakon drame u Lamanšu, u moru vlada paranoja

Blic pre 3 sata
Novi incident na Lamanšu pojačava tenzije između Londona i Moskve

Novi incident na Lamanšu pojačava tenzije između Londona i Moskve

RTS pre 3 sata
Hitno se oglasila Rusija nakon incidenta u Lamanšu: Evo zbog čega je komandir fregate naredio napad na britansku jahtu

Hitno se oglasila Rusija nakon incidenta u Lamanšu: Evo zbog čega je komandir fregate naredio napad na britansku jahtu

Mondo pre 3 sata
Britanska vojska istražuje navode da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Britanska vojska istražuje navode da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Nova pre 3 sata
Velika Britanija ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Velika Britanija ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Beta pre 4 sati
Velika Britanija ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Velika Britanija ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaVelika BritanijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Hrvatski evroposlanik: Srbija i Crna Gora ne mogu postati članice EU dok se ne reši pitanje ratne odštete svim žrtvama…

Hrvatski evroposlanik: Srbija i Crna Gora ne mogu postati članice EU dok se ne reši pitanje ratne odštete svim žrtvama Domovinskog rata

Danas pre 1 sat
Šta su mikrofoni uhvatili tokom ćaskanja lidera na samitu G7?

Šta su mikrofoni uhvatili tokom ćaskanja lidera na samitu G7?

Danas pre 1 sat
Ruski Insajder: Vučićev zadatak je da pomogne Pekingu da otvori „prozor u Evropu“

Ruski Insajder: Vučićev zadatak je da pomogne Pekingu da otvori „prozor u Evropu“

Danas pre 2 sata
Šta se nalazi u nacrtu sporazuma SAD i Irana?

Šta se nalazi u nacrtu sporazuma SAD i Irana?

Danas pre 2 sata
„Miroljubiva Rusija“: Antiratno nastrojeni Rusi osnovali svoju stranku, cilj borba protiv Putina

„Miroljubiva Rusija“: Antiratno nastrojeni Rusi osnovali svoju stranku, cilj borba protiv Putina

Danas pre 4 sati