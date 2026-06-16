Oglasili se Rusi posle incidenta u Lamanšu: Pucali smo u pravcu britanske jahte jer nam je prišla opasno blizu! Sve su ignorisali!

Rusko Ministarstvo odbrane zvanično je potvrdilo da je jedan od njegovih ratnih brodova u Lamanšu ispalio „preventivne“ hice na britansku jahtu.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Moskva je dala svoju detaljnu verziju događaja koji su danas izazvali zaprepašćenje u britanskim odbrambenim krugovima. „Danas, 16. juna, u 12:45, posada fregate Admiral Grigorovič u Lamanšu je uočila civilni jedrenjak pod britanskom zastavom „Brajt fjučer“. Jahta se kretala pod motornim pogonom i plovila je opasnim kursom približavajući se našem brodu“, navodi se u ruskom saopštenju. Moskva tvrdi: Ignorisali su radio i baklje