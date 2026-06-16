Opšte ludilo u Los Anđelesu: Deo Iranaca navija za svoju reprezentaciju, deo protiv! Razlikuje ih jedna bitna stvar

Nekoliko stotina iranskih demonstranata okupilo se danas u Kaliforniji uoči prve utakmice Irana na Svetskom fudbalskom prvenstvu protiv Novog Zelanda, mašući zastavama iz perioda pre revolucije i pozivajući na promene u Teheranu.

Učešće Irana na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku podelilo je dijasporu u SAD, učesnici protesta tvrde da je reprezentacija sinonim za iransku vladu, dok ostali navijači koji su tu traže od njih da odvoje fudbal od politike. Južna Kalifornija je dom najveće iranske zajednice van Irana, a mnogi su došli u SAD posle Islamske revolucije 1979. godine. Nekoliko sati pre početka utakmice, sudija iz Los Anđelesa potvrdio je zabranu koju je izrekla Međunarodna