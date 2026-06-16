"Srpski sam uradio bolje nego matematiku" učenici u Štrpcu posle drugog dana male mature i testa iz matematike (foto/video)

U Osnovnoj školi „Staja Marković“ u Štrpcu danas su test iz matematike u okviru završnog ispita polagali učenici osmog razreda sa teritorije opština Štrpce, Velika Hoča i Orahovac.

Prema prvim utiscima đaka po završetku testa, zadaci iz matematike nisu bili teški. Aleksa Stanisavljević sa Brezovice rekao nam je da je test iz matematike bio lakši od testa iz srpskog jezika. „U poređenju sa testom iz srpskog, test iz matematike je bio dosta lakši. Uradio sam 19 pitanja i nadam se da će mi sve biti tačno. Za izborni predmet sam izabrao geografiju jer mi najbolje ide. Na probnom testu sam imao maksimalan broj poena. Želja mi je da upišem