Sudija sačuvao "glavu": Tražili da se izbaci sa Mundijala zbog neonacističkog gesta

Kurir pre 1 sat
Sudija sačuvao "glavu": Tražili da se izbaci sa Mundijala zbog neonacističkog gesta

Australijski VAR sudija Šon Evans negirao je da je namerno gestikulirao rukom kako bi preneo poruku, pripadnost ili uverenje bilo kakve vrste, uoči utakmice na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, nakon što ga je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) oslobodila odgovornosti.

Evans je rekao da je gestikulacija bila "nevoljni podsvesni trzaj", koga nije bio svestan, preneo je večeras Bi-Bi-Si (BBC). Tokom predstavljanja VAR sudija oči utakmice Nemačke i Kurasaa u nedelju u Hjustonu, Evans je desnom rukom napravio obrnuti znak "OK", sa palcem i kažiprstom spojenim u krug, dok su ostali prsti bili ispruženi. Takva gestikulacija ima dva različita značenja - jedno bezopasno, a drugo se u ekstremno desničarskim krugovima koristi kao simbol
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