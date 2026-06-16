Trampov šou na G7, on je zvezda i ne štedi nikoga! Evo šta kaže o Rusiji, Zelenskom, Iranu, Izraelu, Siriji, Hezbolahu... Kremlj: Putina niko nije zvao na samit
Kurir pre 34 minuta
Od najnovijeg Hronološki Zelenski je izjavio da je Tramp tokom njihovog sastanka na marginama samita G7 bio "veoma pozitivan po pitanju pomoći oko raketa", a poznato je da ukrajinski predsednik traži da Kijev dobije dozvolu da raketa za američke PVO sisteme Patriot proizvodi u samoj Ukrajini.
On je kazao da se "nada da će dobiti odobrenje" i da želi da predsednik SAD izvrši veći pritisak na Rusiju, jer "Tramp to može da uradi, a možda jedino on i može". Zelenski je na društvenim mrežama pozdravio dobru razgovora lidera G7 i Ukrajine na samitu u Francuskoj, zahvalivši kolegama liderima na izdvijenom vremenu za jutrošnji sastanak i "na snažnim idejama o tome kako prisiliti Rusiju na mir". - Prioriteti su jasni: više raketa protivvazdušne odbrane (PVO),