Trampov šou na G7, on je zvezda i ne štedi nikoga! Evo šta kaže o Rusiji, Zelenskom, Iranu, Izraelu, Siriji, Hezbolahu... Kremlj: Putina niko nije zvao na samit

Od najnovijeg Hronološki Zelenski je izjavio da je Tramp tokom njihovog sastanka na marginama samita G7 bio "veoma pozitivan po pitanju pomoći oko raketa", a poznato je da ukrajinski predsednik traži da Kijev dobije dozvolu da raketa za američke PVO sisteme Patriot proizvodi u samoj Ukrajini.

On je kazao da se "nada da će dobiti odobrenje" i da želi da predsednik SAD izvrši veći pritisak na Rusiju, jer "Tramp to može da uradi, a možda jedino on i može". Zelenski je na društvenim mrežama pozdravio dobru razgovora lidera G7 i Ukrajine na samitu u Francuskoj, zahvalivši kolegama liderima na izdvijenom vremenu za jutrošnji sastanak i "na snažnim idejama o tome kako prisiliti Rusiju na mir". - Prioriteti su jasni: više raketa protivvazdušne odbrane (PVO),