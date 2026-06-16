Zaplenjeno blizu 700 kg kokaina: Saradnja srpske i nemačke policije dala rezultate, razbijena narko-grupa (foto)

Kurir pre 1 sat
Zaplenjeno blizu 700 kg kokaina: Saradnja srpske i nemačke policije dala rezultate, razbijena narko-grupa (foto)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, početkom 2025. godine uspostavili su saradnju sa carinskom kancelarijom u Minhenu vezano za kriminalnu grupu koja se bavi nabavkom, krijumčarenjem i prodajom opojnih droga na teritoriji Evropske unije i Republike Srbije.

Na samom početku saradnje dveju službi u Nemačkoj je zaplenjeno 16,5 kilograma kokaina tokom rutinske provere automobila u kojem su se nalazila dva lica. Nakon zaplene dalja istraga dovela je do neosporne činjenice da su ova zaplena i pomenuta lica povezana sa kriminalnom grupom koja je delovala u pokrajini Severna Rajna Vestfalija, saopštio je MUP. - Daljim zajedničkim radom, a na osnovu intenzivne razmene informacija policijskih službenika UKP i kancelarije u
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