Istraživanje Rojtersovog instituta: Publika nagrađuje Mašinu i druge nezavisne medije zbog izveštavanja o korupciji i protestima

Mašina pre 3 sata  |  Mašina
Istraživanje Rojtersovog instituta: Publika nagrađuje Mašinu i druge nezavisne medije zbog izveštavanja o korupciji i…

Publika u Srbiji sve više prepoznaje i prati medije koji se bave korupcijom, društvenim problemima i protestima, navodi se u ovogodišnjem Digital News Report 2026 Rojters Instituta. U delu izveštaja posvećenom Srbiji, Mašina je izdvojena među digitalnim medijima koji uspevaju da privuku publiku zahvaljujući angažovanom izveštavanju sa terena i praćenju društvenih događaja.

„Postoje znaci da publika nagrađuje istraživačke i medije zajednice zbog nadzora korupcije i izveštavanja o protestima. Novi digitalni multimedijalni mediji kao što su Mašina i Zoomer privlače publiku svojim angažovanim izveštavanjem uživo“, navodi Rojtersov institut u novom istraživanju za 2026. godinu. Ovakva ocena dolazi u godini koju su obeležili masovni protesti širom Srbije, studentske blokade i pojačana društvena debata o odgovornosti institucija, korupciji
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