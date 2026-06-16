Breskvica o Rikiju Martinu i novom dečku biznismenu: "Došla sam da pokupim cake"

Mondo pre 11 minuta  |  Marina Cvetković,
Breskvica o Rikiju Martinu i novom dečku biznismenu: "Došla sam da pokupim cake"

Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je raskinula višegodišnju vezu sa policajcem Nemanjom, a sada se šuška da ima novog partnera kog krije od očiju javnosti.

U pitanju je navodno imućni biznismen, vlasnik dobro poznate firme iz Beograda. Breskvica je već neko vreme sa njim u tajnoj vezi, a on je navodno jedan od najpoželjnijih neženja u prestonici i bio je sa mnogim lepoticama. Sada se povodom toga oglasila i Breskvica, koja je stigla na koncert Rikija Martina pa otkrila i šta misli o zvezdi: "Naravno, znam njegove pesme, pratim koliko mogu, ali nisam ta generacija ja sam puno mlađa, ali radujem se da vidim kako to radi
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