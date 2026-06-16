FIFA oduzimala zastave navijačima Irana: Zna se i zašto ne mogu da ih ističu na utakmicama

Fudbalska reprezentacija Irana jedna je od najvažnijih priča na ovogodišnjem Mundijalu koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Još od kako su izborili plasman na Svetsko prvenstvo postavljalo se pitanje da li će Iranci uopšte učestvovati, a to se dodatno pojačalo zbog rata koji ponovo vode protiv SAD. Ipak, Iranci su tu i spremni su da se bore za svoju državu, ali njihovi navijači nemaju baš sjajne uslove. Nakon što se Fudbalski savez Irana žalio da su njihovim navijačima blokirani pristupi kartama, nije bilo lako ni onima koji su ušli na stadion. Dok je trajao meč protiv Novog Zelanda