FIFA oduzimala zastave navijačima Irana: Zna se i zašto ne mogu da ih ističu na utakmicama

Mondo pre 50 minuta  |  Dušan Ninković
FIFA oduzimala zastave navijačima Irana: Zna se i zašto ne mogu da ih ističu na utakmicama

Fudbalska reprezentacija Irana jedna je od najvažnijih priča na ovogodišnjem Mundijalu koji se igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

Još od kako su izborili plasman na Svetsko prvenstvo postavljalo se pitanje da li će Iranci uopšte učestvovati, a to se dodatno pojačalo zbog rata koji ponovo vode protiv SAD. Ipak, Iranci su tu i spremni su da se bore za svoju državu, ali njihovi navijači nemaju baš sjajne uslove. Nakon što se Fudbalski savez Irana žalio da su njihovim navijačima blokirani pristupi kartama, nije bilo lako ni onima koji su ušli na stadion. Dok je trajao meč protiv Novog Zelanda
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Navijači Irana razvili tokom utakmice transparent posvećen sećanju na 168 poginule dece u Minabu

Navijači Irana razvili tokom utakmice transparent posvećen sećanju na 168 poginule dece u Minabu

Danas pre 26 minuta
Iran izborio remi – Urugvaj upoznao „hobotnicu“ iz Saudijske Arabije

Iran izborio remi – Urugvaj upoznao „hobotnicu“ iz Saudijske Arabije

Sputnik pre 25 minuta
Navijači Irana razvili transparent u znak sećanja na poginulu decu iz Minaba

Navijači Irana razvili transparent u znak sećanja na poginulu decu iz Minaba

RTS pre 55 minuta
Kad bezobrazluk nema granice: FIFA zbog Trampa krši jedno od "najsvetijih" fudbalskih pravila

Kad bezobrazluk nema granice: FIFA zbog Trampa krši jedno od "najsvetijih" fudbalskih pravila

Nova pre 1 sat
Sudija "zapalio mreže", FIFA zatvorila istragu - VAR sudije naprasno promenile ritual

Sudija "zapalio mreže", FIFA zatvorila istragu - VAR sudije naprasno promenile ritual

B92 pre 1 sat
Skandal veka! Donald Tramp gazi FIFA protokol, sprema se nezapamćeni haos na Svetskom prvenstvu

Skandal veka! Donald Tramp gazi FIFA protokol, sprema se nezapamćeni haos na Svetskom prvenstvu

Večernje novosti pre 1 sat
Sila boga ne moli: Tramp krši pravila uz blagoslov FIFA!

Sila boga ne moli: Tramp krši pravila uz blagoslov FIFA!

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFAIranFudbalski savezKanadaMeksiko

Sport, najnovije vesti »

Navijači Irana razvili tokom utakmice transparent posvećen sećanju na 168 poginule dece u Minabu

Navijači Irana razvili tokom utakmice transparent posvećen sećanju na 168 poginule dece u Minabu

Danas pre 26 minuta
Vest dana za Crvenu zvezdu - poziv Evrolige koji se ne odbija!

Vest dana za Crvenu zvezdu - poziv Evrolige koji se ne odbija!

Sportske.net pre 10 minuta
Istorija za Crvenu zvezdu: Evroliga zove srpskog velikana da postane stalni član takmičenja i franšiza!

Istorija za Crvenu zvezdu: Evroliga zove srpskog velikana da postane stalni član takmičenja i franšiza!

Hot sport pre 0 minuta
Francuzi izlaze večeras na teren: Mbape i drugovi ciljaju pobedu protiv Alžira

Francuzi izlaze večeras na teren: Mbape i drugovi ciljaju pobedu protiv Alžira

Euronews pre 21 minuta
Ne žele novi poraz u finalu: Lebron kod Vembija? Moguće je!

Ne žele novi poraz u finalu: Lebron kod Vembija? Moguće je!

Sport klub pre 20 minuta