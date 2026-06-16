Hitno se oglasila Rusija nakon incidenta u Lamanšu: Evo zbog čega je komandir fregate naredio napad na britansku jahtu

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Hitno se oglasila Rusija nakon incidenta u Lamanšu: Evo zbog čega je komandir fregate naredio napad na britansku jahtu

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je njihov ratni brod danas preventivno pucao ka britanskoj jahti, kao znak upozorenja, prenosi " Skaj Njuz".

Incident se dogodio danas u kanalu Lamanš. Ruski ratni brod "Admiral Grigorovič" je ispalio hitac upozorenja ka civilnoj britanskoj jahti. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je ruski ratni brod pucao preventivno jer se jahta, kako navode, "kretala opasnom putanjom". "Danas, 16. juna u 12.45 časova je posada frigate 'Admirala Gregoroviča' otkrila u Engleskom kanalu civilnu jahtu pod nazivom 'Svetla budućnost' koja je plovila pod britanskom zastavom. Kretala
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