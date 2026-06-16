Kako izgleda koliba u kojoj je Vuk Kostić hteo da živi sa ženom: Jedan detalj u drvenoj kući zgrozio ljude

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Sitarica
Kako izgleda koliba u kojoj je Vuk Kostić hteo da živi sa ženom: Jedan detalj u drvenoj kući zgrozio ljude

Vest da se popularni srpski glumac Vuk Kostić ne samo oženio u tajnosti, već da je navodno dobio i dete, izenadila je domaću javnost, a iako se umetnik i dalje ne oglašava po pitanju svog privatnog života, izvori tvrde da njegova supruga nije iz oblasti umetnosti, a lepe vesti podelio je samo sa najbližima u svom okruženju.

Ukoliko su vesti tačne, nije iznenađujuće što je Kostić uspeo sve da sakrije od javnosti, s obzirom da godinama unazad živi na relaciji Beograd - Mokra Gora, a jednom prilikom je i pokazao vikendicu u kojoj, kako kaže, planira da provodi više vremena. Pogledajte kako izgleda koliba: Kuća je u potpunosti od drveta, Vuk je vodio računa o svakom detalju, mnogi su mišljenja da je idealno mesto za odmor, ali su mu pojedini zamerili što je preterao za životinjskim krznom
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Plašim se da neću biti dobar ćale kao što je moj otac meni bio": Vuk Kostić je ovako govorio o stvaranju porodice, a sad…

"Plašim se da neću biti dobar ćale kao što je moj otac meni bio": Vuk Kostić je ovako govorio o stvaranju porodice, a sad dobio ćerku u tajnosti

Blic pre 30 minuta
"Plašim da neću biti dobar ćale kao što je moj otac bio" Vuk Kostić dobio ćerku, a ovako je govorio o porodici

"Plašim da neću biti dobar ćale kao što je moj otac bio" Vuk Kostić dobio ćerku, a ovako je govorio o porodici

Telegraf pre 5 minuta
Vuk Kostić imao buran ljubavni život pre braka: Tri veoma poznate žene koje imaju isto ime bile su sa njim u vezi FOTO

Vuk Kostić imao buran ljubavni život pre braka: Tri veoma poznate žene koje imaju isto ime bile su sa njim u vezi FOTO

Nova pre 1 sat
"Ta mi neće rađati decu i ići pred majku", Vuk Kostić ljubio slavne dame, pa se u tajnosti oženio njom

"Ta mi neće rađati decu i ići pred majku", Vuk Kostić ljubio slavne dame, pa se u tajnosti oženio njom

Kurir pre 55 minuta
"Takva mi neće rađati decu i ići pred staramajku": Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio ćerku, a evo kakvu ženu nikada nije…

"Takva mi neće rađati decu i ići pred staramajku": Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio ćerku, a evo kakvu ženu nikada nije želeo pored sebe

Blic pre 2 sata
Ovo je vikendica Vuka Kostića na planini: Oženio se i dobio dete, a pričao je da ovde želi da se preseli: "Planiram tu da…

Ovo je vikendica Vuka Kostića na planini: Oženio se i dobio dete, a pričao je da ovde želi da se preseli: "Planiram tu da živim"

Blic pre 2 sata
"Umirila me je i ozdravila" Sve bivše ljubavi Vuka Kostića: Jelisaveta Orašanin ga je promenila, a sa koleginicom je bio na…

"Umirila me je i ozdravila" Sve bivše ljubavi Vuka Kostića: Jelisaveta Orašanin ga je promenila, a sa koleginicom je bio na korak do oltara

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vuk Kostić

Kultura, najnovije vesti »

Foto-dokumentarna izložba FK Radnički u dvorištu arhiva

Foto-dokumentarna izložba FK Radnički u dvorištu arhiva

Plus online pre 30 minuta
"Altın Gün" se vraća u Beograd: Hipnotičko muzičko putovanje kroz bogatu tradiciju Anadolije

"Altın Gün" se vraća u Beograd: Hipnotičko muzičko putovanje kroz bogatu tradiciju Anadolije

Blic pre 15 minuta
Poslednje večeri Nišvila omaž niškom rokenrolu – Daltoni, Galija, Bohemija i Lavina

Poslednje večeri Nišvila omaž niškom rokenrolu – Daltoni, Galija, Bohemija i Lavina

Južne vesti pre 5 minuta
"Beč na Đetinji": Koncert Kamernog orkestra "Camerata Sonora" u Užicu

"Beč na Đetinji": Koncert Kamernog orkestra "Camerata Sonora" u Užicu

N1 Info pre 20 minuta
Aja Jung i Lazar Ristovski pobednici konkursa Pokrajine i Novog Sada

Aja Jung i Lazar Ristovski pobednici konkursa Pokrajine i Novog Sada

Danas pre 20 minuta