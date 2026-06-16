Kako izgleda koliba u kojoj je Vuk Kostić hteo da živi sa ženom: Jedan detalj u drvenoj kući zgrozio ljude

Vest da se popularni srpski glumac Vuk Kostić ne samo oženio u tajnosti, već da je navodno dobio i dete, izenadila je domaću javnost, a iako se umetnik i dalje ne oglašava po pitanju svog privatnog života, izvori tvrde da njegova supruga nije iz oblasti umetnosti, a lepe vesti podelio je samo sa najbližima u svom okruženju.

Ukoliko su vesti tačne, nije iznenađujuće što je Kostić uspeo sve da sakrije od javnosti, s obzirom da godinama unazad živi na relaciji Beograd - Mokra Gora, a jednom prilikom je i pokazao vikendicu u kojoj, kako kaže, planira da provodi više vremena. Pogledajte kako izgleda koliba: Kuća je u potpunosti od drveta, Vuk je vodio računa o svakom detalju, mnogi su mišljenja da je idealno mesto za odmor, ali su mu pojedini zamerili što je preterao za životinjskim krznom