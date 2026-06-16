"Majka nije mogla da ovo vidi, zato plačem": Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja se slomio posle Španije

Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja (40) plakao je posle istorijskog uspeha svoje reprezentacije na Svetskom prvenstvu - remija protiv Španije 0:0 u Americi.

Drugi najstariji debitant u istoriji turnira izdržao je sa saigračima nalete prvaka Evrope i zauvek će ostati upamćeno kakav su podvig napravili. Vozinja je sabrao sedam važnih odbrana, potpuno demoralisao Lamina Jamala i saigrače i ostao miran kao da je njegov tim odigrao desetine utakmica na Mundijalima. A bila im je prva. Posle utakmice na stadionu u Atlanti je briznuo u plač. "Plačem jer su me odgajali baba i deda i jer oni nisu mogli da budu ovde. Preminuli