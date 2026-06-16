"Majka nije mogla da ovo vidi, zato plačem": Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja se slomio posle Španije

Mondo pre 2 sata  |  Mladen Šolak
"Majka nije mogla da ovo vidi, zato plačem": Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja se slomio posle Španije

Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja (40) plakao je posle istorijskog uspeha svoje reprezentacije na Svetskom prvenstvu - remija protiv Španije 0:0 u Americi.

Drugi najstariji debitant u istoriji turnira izdržao je sa saigračima nalete prvaka Evrope i zauvek će ostati upamćeno kakav su podvig napravili. Vozinja je sabrao sedam važnih odbrana, potpuno demoralisao Lamina Jamala i saigrače i ostao miran kao da je njegov tim odigrao desetine utakmica na Mundijalima. A bila im je prva. Posle utakmice na stadionu u Atlanti je briznuo u plač. "Plačem jer su me odgajali baba i deda i jer oni nisu mogli da budu ovde. Preminuli
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Heroj Zelenortskih Ostrva u suzama nakon podviga protiv Španije: Radili smo veoma naporno i ostvarili smo ovaj san

Heroj Zelenortskih Ostrva u suzama nakon podviga protiv Španije: Radili smo veoma naporno i ostvarili smo ovaj san

Danas pre 3 sata
Senzacija u Atlanti: Autsajder sačuvao mrežu protiv Španije

Senzacija u Atlanti: Autsajder sačuvao mrežu protiv Španije

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Veliki skandal drma Mundijal! Selektor Egipta optužio Brazilca da ih je oštetio, a onda krenuo ka njemu! Salah smirivao strasti…

Veliki skandal drma Mundijal! Selektor Egipta optužio Brazilca da ih je oštetio, a onda krenuo ka njemu! Salah smirivao strasti

Kurir pre 29 minuta
Saudijska Arabija stala nadomak senzacije ali pokazala da je noćna mora za Južnoamerikance - Urugvaj se prekasno probudio VIDEO…

Saudijska Arabija stala nadomak senzacije ali pokazala da je noćna mora za Južnoamerikance - Urugvaj se prekasno probudio VIDEO

Nova pre 49 minuta
Novi skandal na Mundijalu: Policija igrače izbacila iz autobusa i pretresala ih zbog droge VIDEO

Novi skandal na Mundijalu: Policija igrače izbacila iz autobusa i pretresala ih zbog droge VIDEO

Nova pre 39 minuta
Skandal na Mundijalu! Policija izbacila reprezentativce iz autobusa! Droga je bila razlog! (video)

Skandal na Mundijalu! Policija izbacila reprezentativce iz autobusa! Droga je bila razlog! (video)

Večernje novosti pre 4 minuta
Pogledajte prelep gol Novog Zelanda protiv Irana: Majstorija zvezde Premijer lige, a onda sjajan volej!

Pogledajte prelep gol Novog Zelanda protiv Irana: Majstorija zvezde Premijer lige, a onda sjajan volej!

Telegraf pre 9 minuta