Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 16. jun: Menjačnice prodaju valute po ovim vrednostima

Mondo pre 48 minuta  |  Aleksandar Blagić
Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 16. jun: Menjačnice prodaju valute po ovim vrednostima

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3790 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u ponedeljak niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,0407 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3790 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3790 dinara

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

„Čašćenje penzionera pred izbore“: Ima li novca u budžetu za Vučićeva jednokratna davanja?

„Čašćenje penzionera pred izbore“: Ima li novca u budžetu za Vučićeva jednokratna davanja?

Danas pre 3 minuta
Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 16. jun: Menjačnice prodaju valute po ovim vrednostima

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 16. jun: Menjačnice prodaju valute po ovim vrednostima

Mondo pre 48 minuta
Milan iz Pančeva otvorio perionicu bez cenovnika, svako da koliko hoće?! Za mnoge je ta poslovna politika šok, ali biznis mu…

Milan iz Pančeva otvorio perionicu bez cenovnika, svako da koliko hoće?! Za mnoge je ta poslovna politika šok, ali biznis mu ide odlično, evo kako (foto)

Kurir pre 23 minuta
Kako da ohladite kuću bez klime i uštedite struju: Ove tradicionalne metode iz Indije su hit u svetu, a ne koštaju ništa

Kako da ohladite kuću bez klime i uštedite struju: Ove tradicionalne metode iz Indije su hit u svetu, a ne koštaju ništa

Blic pre 2 sata
Koliko košta popravka automobila u Grčkoj? Evo detaljnog cenovnika majstora i šlep službe na letovanju

Koliko košta popravka automobila u Grčkoj? Evo detaljnog cenovnika majstora i šlep službe na letovanju

Blic pre 2 sata