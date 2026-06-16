NIS se oglasio o produžetku licence: Evo šta znači nova dozvola OFAC-a

Naftna industrija Srbije (NIS) oglasila se saopštenjem o produženoj licenci do 1. jula.

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je danas novu, posebnu licencu NIS-u. "Ministarstvo finansija SAD izdalo je danas novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 1. julom 2026. godine. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje