Oglasio se otac Jova Lukića: "Sticajem okolnosti rođen u Šapcu, uvek smo hteli Bosnu"

Jovo Lukić postigao je gol za Bosnu i Hercegovinu već u 21. minutu Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi iskoristivši tako šansu koju mu je dao selektor Sergej Barbarez.

Bilo je mnogo "upiranja prstom" u Lukića kada je uopšte dobio poziv, ali je preko noći momak iz Šapca postao ljubimac navijača u celoj BiH. Kako i ne bi kada pored fudbalskih kvaliteta poseduje i one ljudske koje mu je evidentno preneo otac Mitar Lukić, takođe bivši fudbaler, o čemu je već pričao Rade Bogdanović na RTS-u. "Osećam se izvanredno ovih dana. Samo ovo Svetsko prvenstvo i učestvovanje BiH, pa mog sina koji je izvanredno startovao, kako da se osećam -